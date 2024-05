Linzmeyer: Afeto com público aumentou após me encontrar como mulher sapatão

Atriz gosta de encontrar e conversar com fãs quando encontra em lugares de sua rotineira — na rua, num bar ou no cinema. "Ouço as histórias. Tem uma relação de muito carinho com o público, mas claro que existe uma delicadeza sobre o que é público e o que é privado, mas aprendi a lidar com isso porque é parte da minha vida há tanto tempo. Comecei a trabalhar na TV com 17 anos."

Bruna começou na TV na série "Afinal, o Que Querem as Mulheres?" (2010). Desde então, fez diversas novelas na Globo, como "Insensato Coração" (2011), "Meu Pedacinho de Chão" (2013), "A Força do Querer" (2017) e "Pantanal" (2022) — sua última novela.

Recebo com carinho quando as pessoas vêm falar comigo de uma personagem ou vêm tirar uma foto. São pessoas que sabem quem eu sou né? Minha existência atravessou a existência dela de alguma forma. A maneira como o público lida comigo também altera a maneira como eu algo para a minha vida. Me alimenta. É uma via de mão dupla.

Bruna Linzmeyer

Ícaro Silva, Bruna Linzmeyer e Johnny Massaro na série "Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente" (HBO) Imagem: Daniel Chiacos/Divulgação

Série sobre aids

A série "Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente", baseada em fatos reais, conta a história de comissários de voos que contrabandeavam remédios contra aids para salvar vidas. Tudo começa quando Fernando (Johnny Massaro), um comissário de bordo que testa positivo para o HIV, tem a ideia de contrabandear AZT para uso próprio e, em seguida, ajudar os demais. Ainda não há previsão de estreia.