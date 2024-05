Qual a ordem certa para ver a Crise nas Infinitas Terras?

Onde passou?

No Brasil, a maior parte do crossover foi exibida pelo Warner Channel, mas o episódio de "Batwoman" ficou com a HBO. Foi lá que rolou a participação de Tom Welling, que ficou famoso como o Clark Kent de Smallville.

Onde assistir o crossover da Crise das Infinitas Terras?

As séries "Supergirl", "The Flash", "Arrow" e "Legends of Tomorrow" estão disponíveis na Netflix. Já o seriado "Batwoman" pode ser encontrado no serviço de streaming Max.