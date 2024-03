Climão? A piada com sexo que fez Emma Stone esbravejar contra apresentador do Oscar

A câmera capturou a expressão de desaprovação da atriz, gerando uma enxurrada de comentários nas redes sociais. Ela teria o chamado de "prick", idiota em tradução livre.

Emma Stone's reaction to Jimmy Kimmel's joke about poor things.. oh YEAH pic.twitter.com/LlIKvGr4H2 -- best of emma stone (@badpostestone) March 10, 2024

Usuários do X não perderam tempo em compartilhar suas opiniões sobre a reação da atriz. "Emma Stone se irritando com a piada de Jimmy Kimmel sobre Pobres Criaturas e chamando ele de 'idiota' na TV internacional", comentou um usuário, destacando a aparente irritação de Stone com a piada. Outro escreveu: "a reação de Emma Stone à piada de Jimmy Kimmel sobre 'Pobres Criaturas'.. oh sim", enfatizando a surpresa pela reação da atriz. E ainda, um terceiro adicionou: "nossa, a Emma Stone definitivamente não gostou dessa piada ".

É preciso ressaltar, porém, que pelas imagens não é possível verificar qual comentário é feito pela atriz.

"Pobres Criaturas" já estava sob holofotes antes mesmo da cerimônia do Oscar, recebendo críticas por seu conteúdo explicitamente sexual.

No entanto, a atriz defendeu a importância dessas cenas para a narrativa do filme. Segundo ela, o sexo é crucial para a jornada de sua personagem, Bella, ajudando-a a explorar e entender seu corpo e os desejos alheios.