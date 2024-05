Alma Gêmea: Rafael faz Serena chorar em reencontro com ataque de fúria

Zulmira conta para Serena que Cristina mudou de ideia e resolveu lhe dar o emprego. Vera sugere que Olívia siga Raul. Serena fica espantada ao conhecer Felipe e acha que já o conhece de algum lugar. Cristina manda que Serena se mantenha afastada de Rafael.

O botânico avisa Cristina que não vai permitir que Serena trabalhe em sua casa se ela for curiosa. Serena ouve uma música e entra no ateliê de Luna. Ela vê no espelho que seu reflexo se transformou no de Luna. Zulmira manda Serena sair do ateliê de Luna e avisa que ninguém pode entrar lá.

Rafael fala para Cristina que teve a sensação de já conhecer Serena quando a viu. Felipe diz que gostou muito de Serena. O botânico comenta com Eduardo que se sente mais leve e não sabe por quê. Eduardo garante a Rafael que Cristina é apaixonada por ele e sugere que dê uma chance a ela. Hélio e Terê visitam Serena.

Rafael vê Serena conversando com Hélio e Terê e lhe dá uma bronca. Serena vai embora chorando e Rafael não entende por que ficou tão irritado ao vê-la conversando com um rapaz. Olívia garante a Vera e Madalena que Raul foi à igreja porque estava arrependido e que resolveu perdoá-lo.

Rafael sonha com Luna tocando a rosa, exatamente como viu Serena fazer, e a indígena sonha com as palavras do pajé. Rafael convida Cristina para jantar fora, deixando-a radiante.

Eurico comenta que Rafael e Cristina vão sair juntos. Serena sente uma angústia e chora, sem saber o motivo. Vera pede para dar uma festa na casa de Rafael, estragando os planos dele com Cristina, que finge não se importar.