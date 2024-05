Andreia confessa comer goiaba escondida e estratégia para disfarçar cheiro

Andreia confessou para colegas de Vila que comeu uma goiaba escondida com Vivi Fernadez quando estavam na Casa Azul de A Grande Conquista (Record). Vivi contou o que havia feito no Grande React, ao ser eliminada do reality na última segunda-feira (6).

O que aconteceu

"Nem descobriram que eu comi a goiaba. Quando saírem vão ver os VTs meu e da Vivi comendo goiaba escondida debaixo do edredom", contou Andreia para Jey Jey e Ysani.