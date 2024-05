Taty Pink relembra traição inesperada pós-casamento: 'Meu mundo caiu'

Taty Pink relembrou na madrugada de hoje (31) em A Grande Conquista 2 (Record) uma fase de vida em que foi traída pelo então marido.

O que aconteceu

No sofá da sala, Taty desabafava com Hideo quando revelou que foi traída sete meses após seu casamento, em 2016, com uma colega de trabalho. "Meu mundo caiu aquele dia, eu chorava muito. Nunca imaginava que poderia acontecer aquilo", contou.