Guipa perde a linha com Fellipe na Grande Conquista: 'Vou cortar as asas'

Guipa disse hoje (31) que está começando a se incomodar com o comportamento de Fellipe em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Guipa avisou no quarto para Catia e Geni que vai "cortar as asas" de Fellipe. "Ele jogava individual. Agora, não sei o que aconteceu com ele que o cara fica cuidando da minha vida o tempo inteiro", disse.