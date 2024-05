MC Mari fica em prantos após pesadelo com filha em A Grande Conquista

Baronesa: "Isso é preocupação. Se você ficar pensando em lá fora, você não consegue viver aqui dentro. Falta tão pouco. Amanhã já resolve e começa um outro jogo para você preparar sua cabecinha".

MC Mari: "Eu saí de lá falando que eles precisavam ser um pouco de mim. Porque o William [marido] é tranquilo, sabe? E vovó já é idosa. E eu sou uma mãe super protetora. Tudo o que acontece com a Ana eu presto atenção nos mínimos detalhes. Por exemplo, ano passado ela estava muito mal. E todo mundo dizia: 'é gripe'. E ficava aquilo no meu coração: 'leva ela para o hospital'. Quando cheguei lá, minha filha estava com meningite. Então eu fico pensando se eles estão sendo super protetores. Eu dei ordem lá em casa. 'Se ela respirar diferente...'. Porque eu pago plano [de saúde] pra isso. Não importa se for um resfriado, leva ela na hora para o hospital e deixa o médico dizer que ela está boa para ir pra casa".

Logo em seguida, Ysani entrou no quarto e percebeu a cantora chorando.

Ysani: "Saudades da família, Mari?".

MC Mari: "Eu tive um pesadelo, acordei tremendo".

Ysani: "Que pesadelo foi?".