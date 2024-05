Vinigram sobre gesto obsceno em treta com Kaio: 'Passou totalmente do jogo'

Selfie questionou o que ele fez de errado para perder o público: "Acho que na Vila a gente tem rotas de fuga, aqui não. Aqui você participa de tudo, todo conflito gira em torno de você. O Cel deixa claro isso, que eu era mais feliz lá, e aqui sou muito mais jogador. É muito difícil ficar cantando os pagodes e ter que jogar. A indisposição com outros jogadores também causa a rivalidade do lado de fora".

Ju Nogueira perguntou sobre o desentendimento com Kaio: "Tenho alguns impasses com o Kaio, vejo alguns movimentos dele, de querer se meter em coisas dos outros, e isso acaba prejudicando o jogo de outras pessoas. Antes de ontem, a nossa discussão acaba perdendo um pouco a mão quando eu passo do ponto, reconheço isso 100%. Meu cansaço emocional estava batendo muito forte".

Vinigram também comentou sobre o gesto obsceno e se repreendeu. "Passou totalmente do jogo. Querer trazer uma luta de fora... tento o tempo inteiro não trazer como jogo e peço para as pessoas não votarem na Any. Quando Edlaine fala muito mais sobre eles, como eles enxergam o gesto obsceno. Isso não está ligado a homossexuais, isso é muito sério. É jogo muito sujo, acaba prejudicando todo mundo". Selfie alfinetou, reforçando o discurso de Rachel Sheherazade, de que diz mais sobre quem se sente ofendido, e não do que os outros pensam.

O artista refletiu sobre o racismo e o episódio que o afetou no reality: "Quando acontece essa situação, de uma fala racista, ali eu entendo que ela não tem a intenção. O racismo estrutural faz a gente fazer isso, brincadeiras, mas atinge quem recebe. Após isso, já fico mais introspectivo, retraído".

Ju Nogueira indicou que as pessoas não gostam da cantoria nos programas e perguntou se ele achava que isso poderia eliminá-lo. Ele riu e pontuou que "talvez sim".

O famoso elencou Guipa, Cel e Hadad como os participantes mais difíceis de conviver. Ele justificou que o jornalista é intenso, o influenciador se "enrola com as palavras" e o empresário "tem um jeito efusivo" que atrapalha o dia a dia.