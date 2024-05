Piovani x Neymar: Oruam entra na confusão e pede que seus fãs ataquem atriz

Oruam, 23, amigo pessoal de Neymar, 32, usou suas redes sociais para defender o atleta e atacar Luana Piovani, 47.

O que aconteceu

O rapper e filho do traficante Marcinho da VP, convocou seus seguidores para irem xingar Luana Piovani em suas redes sociais. "Meus fãs malucos! Vai no Instagram da Luana Piovani, xinga ela de tudo que é nome. Com Neymar ninguém mexe. Xinga ela, vou deixar o Instagram dela."

No vídeo em seus stories publicado na última quinta-feira (30), Oruam também chamava a atriz de "velha maluca".