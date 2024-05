Sheherazade lamenta saída de Vinigram: 'Mansão fica mais triste'

Raquel Sheherazade lamentou na madrugada de hoje (31) a eliminação de Vinigram em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

A apresentadora do reality show publicou uma foto com Vinigram nas redes sociais dizendo que o programa "fica mais triste". "Hoje nos despedimos do Vinigram. A mansão fica mais triste sem a cantoria do nosso Vini", escreveu.