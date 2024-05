Fellipe se irrita com torcida por casal: 'Está me prejudicando'

A Dona, então, entregou quem estaria falando sobre eles. "Quem falou foi o Brenno, não tenho nada a ver com isso", disse.

Fellipe continuou reclamando. "Eu vou falar a mesma coisa que eu estou falando com vocês, com ele. Porque esse assunto pra mim ja acabou e a palavra vale muita coisa", afirmou. Taty Pink também já havia expressado medo de ser "shippada" com Fellipe.

Ele acrescentou que o assunto o está prejudicando e pode prejudicar outros. "Acabou esse assunto", reforçou.

