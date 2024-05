Guipa declara rivalidade com vileiros: 'Piores são Gabi, TH e Manoelzinho'

Em uma conversa com Clevinho, Hideo e Brenno, Guipa contou sua estratégia de prova em A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

"Joguei, falei que era ruim com prova de força", contou Guipa para o grupo sobre Thiago Luz. "Vou comer ele com farinha nessa prova, to inteirasso. Caiu que nem um pato".