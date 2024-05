Dona Geni esconde chocolate e quase causa treta: 'Isso não se faz'

Dona Geni escondeu os chocolates nesta madrugada e quase causou uma treta em A Grande Conquista 2 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Com o reabastecimento da despensa, a mãe de Jaquelline Grohalski brincou com Liziane: "Vamos esconder para dizer que não veio? Mais tarde, lá para a hora do almoço, pegamos e dizemos: 'quem se comportou vai ganhar chocolate'".