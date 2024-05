Met Gala sem Anitta: por que cantora declinou do convite para evento?

A falta de Anitta no Met Gala, no maior evento de moda do mundo, em Nova York, nos Estados Unidos, foi sentida pelos fãs da cantora. A artista declinou do convite para ir ao evento de gala nesta segunda-feira (6).

O que aconteceu

A cantora confirmou o motivo na quinta-feira passada (2) em um evento também em Nova York. O motivo foi a presença da artista no show da Madonna, que ocorreu no último sábado (4) em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Ela disse, em entrevista ao site gringo Extra, que iria ao show de Madonna por ser um momento histórico para o país. "Estive no Met Gala três vezes, foi tão bom, eu quero estar de volta no próximo ano. Mas, este ano, Madonna vai fazer um show no Brasil, no final de sua turnê [Celebration Tour], na Praia de Copacabana, para milhares de pessoas".