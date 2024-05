Doja Cat vai ao Met Gala de lençol molhado, diamantes e rímel borrado

Doja Cat, 28, marcou presença no Met Gala, maior evento de moda do mundo, em Nova York, nos Estados Unidos, com um lençol molhado. A rapper também usava diamantes e rímel borrado.

O que aconteceu

A rapper apostou em um primeiro look na saída do hotel The Mark. A cantora usava uma toalha branca e posou para fotos com o look diferentão.

Na chegada ao Metropolitan Museu of Art, palco do Met Gala, ela apareceu com um novo look. Doja vestia um "lençol" molhado para o evento de gala desta segunda-feira (6).