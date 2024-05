Missa de sétimo dia para Anderson Leonardo acontece hoje no Rio

A celebração em homenagem a Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, será realizada às 19h30 na Igreja São Jorge.

Comunicado sobre a missa de 7º dia de Anderson Leonardo Imagem: Reprodução/Instagram/@molejooficial

Morte do cantor

O músico morreu no dia 26 de abril, aos 51 anos, em decorrência de um câncer. Ele estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.