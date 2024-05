Após pedir demissão, Tião é ameaçado de prisão em 'Renascer'

Egídio se faz de ofendido e responde: "Tô precisando de mandar mais gente embora mesmo... e você tá me facilitando as coisa...".

Mas antes de deixar o empregado ir embora, o vilão cobra uma dívida que não existia. "Pois eu vou lhe mandar embora, sim sinhô! Mas, antes, você vai ter que me pagar o que me deve", diz.

Tião pede que o valor seja descontado dos seus dias de trabalho, mas o coronel nega. "Desconto dos seus dias de trabalho? Que dias de trabalho, se até outro dia você só cuidava daquela galinha? Isso sem contar aquelas terra que eu tinha meiado com você e você me deixou até formar assentamento do outro lado de fora?", questiona o malvado.

Egídio ameaça até chamar a polícia para prender o funcionário, que desiste da ideia de ir embora. Ao chegar em casa, ele conta tudo a Joana (Alice Carvalho), que lembra: "Mas ele falou que era tudo por conta dele!".

Por causa disso, a mulher toma a decisão de começar a trabalhar na roça com o marido. "Mais então vamos ter que trabalhar os dois pra gente pagar o que deve... eu vou lhe ajudar na roça...", garante ela.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.