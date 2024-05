Madonna, a maior, faz no Rio a festa da família nada tradicional brasileira

Após um longo papo com a galera, elogiando o Rio e elevando a cidade ao lugar mais bonito do mundo, Madonna diz que vai tocar a primeira música que compôs na guitarra e apresentou no CBGBs. Ela então mostrou "Burning Up for Your Love" em uma versão crua e rock'n'roll, possivelmente a mesma que ela tocou no clube, um inferninho nova-iorquino que foi chave na formação do pós-punk e do rock nos anos 80 e 90.

"Open Your Heart" veio depois avançando alguns anos e chegando em 1986 com a Madonna do segundo álbum, "True Blues". Belíssimas ilustrações a la Salvador Dali e dançarinos partindo pra cima de Madonna dão um ar de cabaré ao número. Todos ansiosos pra saber quem seria o convidado para julgar com ela o baile vogue que já recebeu Sevdaliza e Honey Dijon.

"Holiday" começa com um banho de moda e dança embaixo de um globo de espelhos gigante. Uma aula de diversidade e de cultura queer com transmissão ao vivo pela Globo! Conservadores dirão que é libertinagem, mas é só Madonna e sua gangue celebrando um feriado.

"Live to Tell" traz imagens de amigos vítima da Aids, como o grafiteiro Keith Harring, Freddie Mercury e Mapplethorpe. Na versão brasileira, aparecem Cazuza, Renato Russo e Betinho. Um clown que entrega a ela um coração inflável finaliza a homenagem. O momento é emocionante e há choro na plateia.

Uma grande roda com bailarinos que simbolizam Jesus e padres com incensários pelo palco criam um dos momentos mais impactantes do espetáculo até aqui. Todos sabem da ligação de Madonna com o catolicismo e, aqui, ela a representa com a dramaticidade de quem viveu entre a culpa e a afronta numa interpretação belíssima e lenta de "Like a Prayer", que terminou com uma homenagem a Prince. Destaque aqui para a participação de David, filho de Madonna, tocando guitarra vestido como o gênio de Minneapolis.

Um ringue de boxe surge no meio do palco nos primeiros acordes de "Erótica", que ela canta encarnando uma Marylin Monroe boxeadora dando margem a muitas interpretações. A famosa cama de veludo aparece no palco com a Madonna do passado simulando um sexo lésbico com a Madonna de hoje. Deu para imaginar a gritaria da bancada conservadora.