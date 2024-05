Madonna, a maior influencer do pop

Listamos aqui cinco vezes em que Madonna trouxe à tona estilos musicais que viraram mania.

Madonna e a disco music

Madonna incorporou de forma quase orgânica um sample do hit do ABBA, "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)", em sua faixa "Hung Up", primeiro single do álbum "Confessions on a Dance Floor", lançado em 2005. O sample foi uma clara demonstração do respeito do ABBA pelo trabalho de Madonna, já que o grupo sueco, um dos artistas de maior vendagem na história, só havia dado permissão de uso de sua música a outros dois artistas (Fugees e 98 Degrees).

O sample, com riff e o ritmo icônico da música original do ABBA, forma a espinha dorsal de "Hung Up", o que deixava claro que a rainha iria partir para uma aura de pista de dança dos anos 70 e início dos 80 ao longo do álbum.

Sempre atenta a artistas de uma camada mais undergroud, Madonna chamou o produtor e DJ inglês Stuart Price para trabalhar na música, que desempenhou um papel crucial na criação de "Hung Up".