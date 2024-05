'Estão prontos?': Madonna convoca fãs para show histórico em Copacabana

Poucas horas antes de seu show gratuito em Copacabana, Madonna mandou um recado para os fãs que a esperam: "Are you ready" ou "Vocês Estão Prontos?", escreveu a rainha do pop em uma sequência de stories postados no Instagram.

O que aconteceu

Faltando poucas horas para o início do show, Madonna aqueceu os fãs com publicações em seu perfil no Instagram.

Em cada um dos posts, a cantora mostrou um pouco de sua preparação para a apresentação histórica, que deve levar ao menos 1,5 milhão de pessoas para as areias da praia no Rio de Janeiro. Em um deles, Madonna dança usando um body preto com transparência e shorts de renda, levando uma bandeira do Brasil nas costas.