'Estou doente', desabafa irmã de Davi, após recuperar rede social

Raquel Brito, irmã do Davi Brito, campeão do BBB 24 (Globo), disse ter ficado doente após sua conta no Instagram ter sido hackeada, no começo da semana.

O que aconteceu

Raquel e Davi tiveram a conta no Instagram hackeada e os criminosos fizeram postagem pedindo dinheiro. Ela contou que muitas pessoas enviaram os recursos. "Vi algumas coisas aqui, muita gente que transferiu [dinheiro], que pagou [os criminosos]. Hoje eu fui registrar o B.O sobre o que aconteceu."

Segundo Raquel, esse caso mexeu com sua saúde mental. "Fiquei mal, estou doente com tudo isso que está acontecendo. Meu psicológico está bastante abalado."