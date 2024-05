No Dia do Sertanejo, Cristiano e Rafa Almeida comemoram lançamentos

No dia 3 de maio, é comemorado o Dia do Sertanejo, um dos gêneros mais populares no Brasil.

Zé Neto e Cristiano e Rafa Almeida "presentearam" os fãs nesta sexta-feira com lançamentos exclusivos.

Conexão com o sertanejo

Filho de Solange Almeida, Rafa Almeida conta como se conectou ao gênero. "Foi algo muito natural, hoje em dia o sertanejo e forró caminham cada vez mais juntos. Eu lembro quando ouvi pela primeira vez um EP do Jorge e Mateus, na época não existiam as plataformas digitais de áudio da forma que são hoje, e era um EP com capa de papelão."