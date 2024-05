Cachê de Madonna para show no Rio passa dos R$ 15 milhões, diz colunista

Convertidos, os números chegam a 17 milhões em reais.

Ainda segundo a coluna, o gasto para que o show aconteça por completo é de quase R$ 60 milhões.

Em processo administrativo publicado no DOERJ (Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro), o valor do patrocínio do estado para a realização do show foi de R$ 10 milhões.

Splash entrou em contato com a Funarj, responsável por financiar o patrocínio, sobre os valores e aguarda resposta. O espaço segue aberto.

O show

O show acontece no dia 4 de maio a partir das 21h45. O palco foi montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no réveillon, em direção ao bairro do Leme. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo fi e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.