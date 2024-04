Yas: Haters de Davi não têm a mesma sede de justiça com assédio e racismo

Após ter suas contas hackeadas e conseguir recuperar os perfis, Davi Brito, 21, pronunciou-se em suas redes sociais. Ele agradeceu o carinho dos fãs, mencionou que seu pós-BBB "está sendo difícil" e contou que vai "dar um tempinho" da presença na internet.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, criticou com veemência os haters que insistem em perseguir Davi - tanto ou mais do que aconteceu no BBB. "É muito esquisito alguém ficar feliz com essa situação, porque, afinal de contas, o Big Brother já acabou. Vocês podem seguir com a vida de vocês. Se não gostou que o Davi ganhou, é só seguir com a sua vida como sempre viveu!"

Ela reclamou, especialmente, daqueles que supõe que o baiano forjou a situação do hackeamento para promover ainda mais a própria imagem. "O que é que as pessoas ganham supondo coisas [ruins] sobre o Davi? Já pensam logo no pior. Chamam ele de mau-caráter, dizem que é bem feito [ele ter passado por isso]. Que perturbação!"