'Acham que não me exponho porque namoro mulheres', desabafa Alice Braga

Alice contou que teve namoros com atores homens e que nunca souberam. "Porque sempre tive um desejo forte de que minha vida pessoal não atrapalhasse meu trabalho".

Em seguida, ela afirmou o motivo de evitar a exposição. "As pessoas acham que não me exponho porque namoro mulheres, mas na verdade não gosto de estar o tempo inteiro mostrando minha vida - não é uma questão de não querer me assumir, é algo muito mais relacionado à minha personalidade".