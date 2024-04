Davi desabafa que o pós-BBB está sendo difícil e que vai tirar um descanso

Davi, campeão do Big Brother Brasil 24, desabafou sobre as dificuldades que está enfrentando após o programa. O baiano afirmou que não está sendo fácil e também contou que vai tirar um descanso.

O que aconteceu

Em uma live, o campeão do BBB 24, começou o papo falando sobre ter recuperando a conta do Instagram. "Com a força, conseguimos recuperar o meu Instagram. Ainda não conseguimos recuperar o Instagram de minha irmã e nem de minha mãe, mas estamos aqui na tentativa de efetuar e concluir essa missão", disse ele, na tarde desta terça-feira (30), após ter a conta hackeada na rede social.

Em seguida, ele fez um agradecimento aos fãs que estiveram com ele todo esse tempo. "Estou passando aqui para agradecer a cada um de vocês que são os meus fãs, as pessoas que torceram por mim quando estava lá no Big Brother. As pessoas que lutaram e batalharam comigo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês", afirmou ele, que depois começou o desabafo: "Vão me desculpando o que está acontecendo".