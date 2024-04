Madonna tem mansões e apartamentos de luxo espalhados pelo mundo

Casa em Beverly Hills, Califórnia. Madonna tem outro mansão e que, em 2020, decidiu alugar. De acordo com a Variety, é necessário desembolsar US$ 120 mil por mês (aproximadamente R$ 613 mil). O local tem pista de boliche, sala de jogos, cinema e uma quadra de tênis ao ar livre.

Madonna colocou essa casa para alugar em 2020 Imagem: Divulgação

Mansão em Hidden Hills, Califórnia. Foi a mansão adquirida recentemente pela cantora e que pertenceu ao The Weeknd. Comprada em 2021 por US$ 19,3 milhões (R$ 98,6 milhões), a propriedadee tem sete quartos, nove banheiros, sala de música, adega, home theater, cozinha externa, academia, piscina de água salgada com spa, adega, teatro, área de bar, garagem para cinco carros e quadra de basquete.

Madonna comprou mansão de The Weeknd Imagem: Reprodução/Compass

No entanto, no ano passado, a cantora vendeu a mansão para Kim Hyoung-nyon, um investidor bilionário do mercado de criptomoedas da Coreia do Sul.