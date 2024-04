Juninho diz que Deniziane se desculpou após apoiar acusação de assédio

Juninho, do BBB 24 (Globo), contou que Deniziane se desculpou com ele por ter apoiado Alane quando a bailarina disse ter se sentido assediada pelo motoboy no reality.

O que aconteceu

O ex-BBB contou que Deniziane conversou com ele. "Deniziane me pediu desculpas por ter ficado ao lado da Alane", disse Juninho em entrevista ao canal do YouTube, O Brasil que deu certo