Summer Breeze Brasil: Pintores tatuadores expõem telas no festival em SP

Ao entrar no Summer Expo Tattoo, parte do festival Summer Breeze localizado no auditório Simón Bolívar, é possível ver logo de cara inúmeros estandes de tatuagem e de venda de discos.

No entanto, um pouco escondido, quadros com pinturas góticas estão expostos. O alto nível de qualidade das obras chama atenção. Apesar de lucrarem com a venda de telas, os artistas também atuam como tatuadores. No caso do paulistano Arthur, o faturamento com a venda de quadros ainda é baixo.

"Eu espero um dia ter no mínimo 50% do meu ganho vindo da venda dos quadros. Hoje em dia, eu diria que mais de 90% vem da tatuagem", explica.