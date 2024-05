Influencer diz ser bissexual: 'Bolsonaristas também são LGBTQIAPN+'

O influenciador e ex-A Grande Conquista Erick Ricarte, 32, afirmou que é bissexual. Ele fez a declaração através da sua rede social.

O que aconteceu

Em um story no Instagram, Erick desabafou que, agora, conseguiu declarar para todos. "Demorei alguns anos me escondendo de homofóbicos e hoje eu criei coragem para me relevar que eu sou bissexual".

O influenciador afirmou que os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também podem ser bi ou de outra orientação sexual. "Bolsonaristas também são LGBTQIAPN+", afirmou ele através da rede social.