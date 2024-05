Zayn Malik foi expulso de aplicativo de namoro após ser acusado de fraude

Zayn Malik, 31, contou que foi expuldo de aplicativo de namoro após ser acusado de fraude.

O que aconteceu

O ex-integrante do grupo One Direction explicou o motivo de ter sido denunciado na plataforma. Zayn contou que foi banido do Tinder porque as pessoas acreditavam que ele estava se passando pelo artista, quando, na verdade, era ele próprio.