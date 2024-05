Jojo expõe ataques após críticas ao governo: 'Toda a falta de respeito'

Jojo Todynho, 27, expôs ter sofrido ataques de racismo e gordofobia após criticar o governo em razão da tragédia no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

A apresentadora começou mostrando as doações que arrecadou para as vítimas das enchentes provocadas pelas fortes chuvas. "Aqui é só um pouquinho do que eu faço no meu projeto o ano todo e a gente está montando lá fora. Eu falo para você que está aí falando besteira: 'Vem cá ó, manda um Pix para mim para pagar a carreta de água que eu vou mandar para lá'".

Depois, Jojo contou que faz arrecadação e campanha de doação durante todo o ano. "Eu não faço ação uma vez, não, eu faço o ano todo".