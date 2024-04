Kerline: Davi precisa de um assessor para melhorar os looks pós-BBB

Luciano Huck, 52, publicou nesta quinta-feira (25), em suas redes sociais, um vídeo mostrando trechos da participação de Davi Brito, 21, no Domingão com o Huck, que vai ao ar no próximo domingo (28).

A comentarista de realities Kerline Cardoso, no Central Splash, opinou que Davi anda infeliz na escolha dos figurinos de suas aparições públicas fora do BBB. "Acho que poderia entrar um assessor [para Davi], porque não sei nem o que posso dizer sobre esse figurino. Ultimamente ele está sempre usando blazer, muito social... Talvez não combine com a imagem que o Davi poderia passar, de uma pessoa autêntica, alto astral."

Na visão dela, os looks pós-reality do ex-marido de Mani Rego contrastam com a imagem que ele costumava ostentar dentro do confinamento. "Ele acaba passando a imagem de uma pessoa rudimentar, severa, séria depois. Essa imagem toda que estão esculpindo do Davi não está sincronizando com o que ele foi dentro da casa - um menino que usava blusa de botão florida com bermuda."