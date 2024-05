Fashionista e 'hit teen': como estão as crianças de Esposa de Mentirinha

Griffin Gluck

Aos 23 anos, o intérprete de Michael trabalhou em outros filmes mais famosos que os feitos pela sua colega de 'Esposa de Mentirinha'. O ator esteve em 'Crush à Altura', da Netflix, 'Sideways', 'Tinha que ser ele?' e a série 'Cruel Summer', do Prime Video.

O ator não usa as redes sociais com muita frequência. No entanto, quando Griffin compartilha registros de sua vida pessoal, ele demonstra ser bem antenado nas últimas tendências e o gosto por viagem.