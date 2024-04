'Renascer': Ritinha vai atrás de homem em noitada que termina em sexo

Nos próximos capítulos da novela "Renascer" (Globo), Ritinha (Mell Muzzillo) sai em noitada que termina em sexo.

Tudo começa após a volta de Eliana (Sophie Charlotte) para a fazenda. Irritada com a presença da amante do marido, Ritinha chama Zinha (Samantha Jones) para sair e beber na venda do Norberto (Matheus Nachtergaele).