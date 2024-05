Após proteger Sandra da violência do pai, Eliana é chamada de quenga

Vendo a gritaria, Eliana defende a amiga. "Quer dizer, então, que as quengas tão se ajuntando tudo de novo?", debocha o vilão.

Durante a discussão, Egídio ameaça bater na filha e a amante de Damião (Xamã) se mete na frente. "O senhor não se atreva!", enfrenta a ex de Venâncio (Rodrigo Simas).

Nesse momento, o marido de Dona Patroa (Camila Morgado) empurra a dondoca e a xinga de quenga. "Saia da minha frente, sua quenga!", esbraveja ele.

Rachid (Almir Sater) aparece no local para ajudar as duas mulheres. "Senhora dona Sandra e dona Eliana está sob proteção de nós, entende? Se o senhô mexe com elas... mexe com nós. E o senhor Coroner faz o favor de ir embora... antes que nós berde o baciência!", fala o libanês.

Depois disso, Egídio saca uma arma e aponta para eles. "Só saio daqui com minha filha", diz.

Quem desarma o coronel é Eliana, que coloca um facão em sua região íntima. "Larga essa arma ou lhe arranco os documentos", ameaça.