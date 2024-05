Buba fica com José Augusto em 'Renascer'? Casal ganha torcida nas redes

Logo depois, Buba flagrou o médico dando um fora em Ritinha (Mell Muzzillo) e dizendo que gosta de outra pessoa. Mas a psicóloga descartou a possibilidade de um romance com Zé Augusto. "Eu não estou preparada", afirmou ela.

No X (antigo Twitter) o casal já ganhou uma grande torcida. "Zé Augusto se declarando pra Buba! Que fofo!", afirmou uma internauta. "Que lenga lenga esse da Buba e do José Augusto fiquem logo", disse outro fã querendo ver o beijo o mais rápido possível

Há quem prefira José Augusto com Ritinha. "Muito mais a favor do Zé Augusto ficar com a Ritinha do que a Buba", opinou uma telespectadora. "Tira a Buba da novela e deixa a Ritinha com Zé Augusto, faz muito mais sentido eles dois", escreveu um segundo.

José Augusto e Buba ficarão juntos? Sim, a primeira noite de amor do casal acontecerá logo após Buba visitar os pais. Muito abalada com o encontro, a psicóloga será consolada por José Augusto. Os dois fazem sexo e iniciam um romance.

buba sempre teve tão pouco, que quando encontrou o Venâncio achou que fosse amor as migalhas de afeto que ele dava a ela. Mesmo com as inúmeras vezes em que ele foi desrespeitoso com ela. Por isso acho bonito a forma como ela conhece o verdadeiro amor com o Augusto. #renascer pic.twitter.com/QuqI7NeIjm -- Letícia ? (@endistann) May 3, 2024