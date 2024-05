Após ser pego no cama do bordel, Damião quase comete assassinato

No meio da noite, o funcionário de José Inocêncio (Marcos Palmeira) quase mata Norberto (Matheus Nachtergaele) ao ser acordado no susto. "Quer me mater do coração?", pergunta o marido de Ritinha após colocar uma faca na garganta do dono da venda.

O amigo de Rachid (Almir Sater) explica que foi até lá para dizer que a esposa de Damião já foi para casa. "Quero salvar o teu coro e o meu ganha pão. Foi que tua mulher se saiu daqui picada... e eu, se fosse você, saia daqui... ligeiro", avisa o vendedor.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.