Buba apresenta amigas transexuais para novo amor e tem reação inesperada

Nos próximos capítulos da novela das 9 "Renascer" (Globo), Buba (Gabriela Medeiros) apresenta suas amigas transexuais para José Augusto (Renan Monteiro).

O que vai acontecer

Ao decidir deixar a fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e voltar para o Rio de Janeiro, a psicóloga será surpreendida com uma decisão de José Augusto (Renan Monteiro). O médico voltará para a cidade com a namorada do irmão que morreu.