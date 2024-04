Gretchen diz dormir com a mão dentro da cueca do marido: 'Preciso do toque'

Gretchen, 64, revelou que tem mania de dormir com a mão dentro do shorts do marido, Esdras de Souza, 50, porque gosta de sentir o toque do amado.

O que aconteceu

A famosa disse ser uma pessoa carinhosa, grudenta e do toque. Durante participação no PocCast, Gretchen contou que no início do relacionamento com Esdras ficou contente ao saber que ele, assim como ela, é uma pessoa "grudenta".

Cantora disse ser muito parecida com Esdras. "Quando meu marido começou a namorar comigo, ele falou 'acho que você não vai aguentar porque eu sou muito grudento'. Eu falei 'meu Deus o homem dos meus sonhos'. [A gente se fala] o tempo todo. Se ele está perto de mim tem que está de mãos dadas, se ele está deitado na cama tem que está com a perna por cima da minha. Ele é uma pessoa muito parecida comigo e eu sou igual [a ele]".