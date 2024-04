A Grande Conquista: Novos nomes podem ser salvos da berlinda, diz parcial

Com a formação da primeira Zona de Risco de A Grande Conquista na noite de ontem (25), 21 participantes brigam pelas 10 chances de continuar na disputa. Ao longo do dia, Vinigram e João Haddad, se mostraram os favoritos para permanecer no jogo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que diz a enquete

Às 20h, Vinigram era o líder da enquete do UOL com 14,4% dos votos para permanecer na casa. Na sequência vinham João Haddad, Kaio e Cel.