A Grande Conquista: Casa Laranja vence Prova do Carro antes de punição

Ele exemplificou a punição: "Se um morador da Casa Verde entrar na Casa Laranja ou na Verde, seu representante está automaticamente eliminado. Agora, a resistência é em grupo".

Com o anúncio, os participantes da Casa Verde começaram a pegar objetos e levar para a área externa. Eles levaram cobertores, travesseiros e comida, e Fred os repreendeu, avisando que não poderiam levar nada da residência para fora.

Em seguida, Fred questionou Michael sobre a sua decisão. O vileiro optou por desistir e não deixar com que todos sofressem com a terceira consequência. Diante disso, Fellipe Villas saiu vitorioso, com o carro 0 km em mãos.

