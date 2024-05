Casas sofrem 2ª punição por Prova de Resistência de A Grande Conquista

Biel desistiu do carro 0 km. Por sair da disputa, a Casa Azul não será punida, mantendo seu gás normalmente.

Por permanecerem na Prova de Resistência anteriormente, os vileiros já haviam sido punidos. Como primeira consequência, todas as Casas vão ficar 24 horas sem água quente.

A Grande Conquista - Enquete: Quem você quer que ganhe carro 0km? Biel Antonio Chahestian/RECORD Fellipe Antonio Chahestian/RECORD Michael Antonio Chahestian/RECORD

