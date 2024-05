A Grande Conquista: Reta final de Vila tem 50 pessoas e 2 Zonas de Risco

Rachel Sheherazade anunciou que a próxima Zona de Risco será formada no sábado (4). Neste momento, faltam apenas duas berlindas para a Mansão.

A segunda fase do jogo ainda tem 16 vagas. Anahí, Cel, Bruno Cardoso e Geni Grohalski conquistaram as primeiras vagas na Mansão por serem os mais votados de suas Zonas de Risco.

