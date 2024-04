O.J. Simpson: saiba os melhores filmes e séries sobre o caso

The People v. O. J. Simpson: American Crime Story (2016)

The People v. O.J. Simpson reuniu um elenco estelar para reconstruir o julgamento Imagem: Divulgação

Produzida pela FX, a série reuniu nomes como Cuba Gooding Jr., David Schwimmer, John Travolta e Sterling K. Brown. Não se trata de um documentário, e sim uma narrativa com elementos de ficção com foco no julgamento de O.J. Simpson.

OJ Simpson: Skin Deep (2022)

O documentário 'O.J. Simpson: Skin Deep' discute as tensões raciais acirradas pelo julgamento Imagem: Divulgação

Neste curta, o foco é como o julgamento dividiu os Estados Unidos e destacou as tensões raciais no país. "Sendo um homem negro enfrentando acusações criminais sérias, O.J. lembrou que ser negro nos Estados Unidos com frequência significa enfrentar discriminação e preconceito", diz a sinopse.