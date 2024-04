Com hit de novela, português Salvador Sobral fisga corações brasileiros

A turnê também celebra a admiração do cantor pelo público, a música e os artistas brasileiros, resumidos na seguinte frase: "Eu sinto que a música nasceu no Brasil". Em entrevista a Splash, o cantor detalha o que preparou para a turnê, desde os encontros, homenagens e surpresas. Leia a seguir.

O que o público pode esperar desta sua segunda turnê pelo Brasil?

Eu vou apresentar o meu novo disco 'Timbre', que é bastante diferente do anterior. É um disco celebrativo, mais divertido e até mais tropical. O Brasil me parece a paisagem perfeita para apresentar este novo disco. Vou levar a minha banda principal: Katerina L'Dokova, ao piano, Magali Sare, na flauta, André Santos, na guitarra, André Rosinha, no contrabaixo, e Joel Silva, na bateria. O público pode esperar muita liberdade e muita interação por parte dos músicos. A ideia é que todos possam dançar, cantar e sentir todo o tipo de emoções.

Além das novas canções, o show terá outras músicas?

Preparamos algumas surpresas para esta turnê e teremos convidados absolutamente maravilhosos como Zé Ibarra, Tim Bernardes, Adriana Calcanhoto, Martins e Vitor Ramil. Música brasileira também não pode faltar! Eu sinto que a música nasceu no Brasil e cantar as minhas canções para o público que bem as entende é uma honra e um privilégio enormes. O Brasil sente a música de uma maneira diferente de todo o mundo. Tem uma relação muito especial com a música e eu nunca recebi tanto carinho, com tanta intensidade como recebi no Brasil. Estou muito feliz por estar de volta!

Além do público, algum músico brasileiro inspira a sua performance vocal, sonora e artística?