Parcial UOL: Aliados disputam favoritismo após a definição do top 5

Lucas Buda foi eliminado no 19º Paredão do BBB 24 (Globo). Saiba quem lidera o ranking de favoritismo da edição no top 5, conforme a parcial da enquete do UOL.

O que diz a enquete

Davi e Isabelle travaram uma disputa acirrada pela posição de favorito da edição. Enquanto o baiano somou 37,63% dos votos, a manauara agregou 36,94% dos votos.