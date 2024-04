Irmão sobre dívidas com curso de teatro de Bia: 'Sujou o nome da minha mãe'

Ele também contou quanto a irmã recebia por seus trabalhos no Brás: "Ela chegou ao Brás com poucos seguidores, então ninguém ia pagar tanta coisa assim. Nos primeiros vídeos, recebia uma parte em dinheiro e outra, em roupa. Às vezes, recebia R$ 80, R$ 100. Quando tinha um trabalho maior, uma gravação mais longe, ela cobrava R$ 200, R$ 300. Às vezes, precisava comprar roupa, acessório, maquiagem. Com o que sobrava, ajudava em casa. Nem sempre a gente conseguia fechar as contas, tinha coisa que acumulava, que atrasava".

Guilherme rebateu sobre as críticas envolvendo questões de saúde mental: "Acho esses comentários desnecessários. Não agregam em nada. São críticas com intenção de ferir ou coisas que as pessoas falam sem fundamento. E isso atinge muito a pessoa e os familiares dela. Nossa mãe, que está com 60 anos, não entende de internet, mas fica triste. Tem gente que não vai gostar do jeito dela, é normal. Mas passa do limite quando a pessoa vai à rede social fazer uma crítica desse jeito. Tem gente que faz por maldade".

Guilherme garante que o jeito comunicativo de Beatriz já gerou preocupação na família: "sempre foi assim, muito desenvolvida e, principalmente, falante. Minha mãe chegou a levá-la ao médico para ver se era normal, e ele disse que era, que ela era bem desenvolvida para a idade. Ela sempre foi uma pessoa que se comunicava bastante, não tem vergonha de nada e está disposta a tudo".

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 20º Paredão? Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER