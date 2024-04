Avalanche de Nine Inch Nails: vem aí disco, roupa, game e até festival

A dupla Trent Reznor e Atticus Ross está planejando voar ainda mais alto. Além de emplacar sucessos em trilhas sonoras nos cinemas, abocanhando diversos prêmios (entre eles, dois Oscar), eles anunciaram recentemente um pacote de lançamentos, incluindo um novo álbum do Nine Inch Nails, uma produtora e até um festival de música próprio.

A notícia do álbum já é mega-animadora para os fãs, pois o grupo não lança nada novo desde o início da pandemia. O último trabalho da banda foi a sequência de álbuns instrumentais, "Ghosts V: Together" e "Ghost VI: Locusts", sendo que o mais recentes álbum com letras cantadas por Trent foi "Bad Witch", de 2018.

"Trabalhar com trilhas para o cinema conseguiu animar o Nine Inch Nails. Estamos muito mais entusiasmados do que nos últimos anos", disse Reznor, em entrevista recente à revista GQ americana. "Eu meio que tinha deixado de lado essa empolgação de gravar algo do NIN, por vários motivos."